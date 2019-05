Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau sulla decisione presa da Jamie nel quarto episodio

Il terzultimo episodio di Game of Thrones è andato in onda qualche giorno fa e, tazze di Starbucks a parte, ha fatto molto discutere per alcune importanti risvolti legati alla sfera emozionale dei personaggi. Jamie Lannister ha infatti preso una decisione molto importante, e Nikolaj Coster-Waldau ne ha parlato con Winteriscoming.net.

Attenzione seguono spoiler sul quarto episodio.

Nella fasi finali di "The last Starks" Jamie ha abbandonato Brienne, con la quale aveva condiviso un forte momento di intimità ad inizio episodio, per tornare da Cercei, anche se non è ancora chiaro quali siano le sua intenzioni: la sorella sta per affrontare Daenerys e Jon in una battaglia all'ultimo sangue.

L'interprete di Jamie ha commentato così il concitato dialogo tra Jamie e Brienne: "Lo ha detto certamente in un momento di passione. Chissà se è vero? Sono sposato da quasi 20 anni - il 6 giugno festeggeremo il ventesimo anniversario - e sono molto fortunato. Ho una moglie fantastica. Ma in 20 anni ci sono momenti in cui litighi. Puoi arrabbiarti a tal punto da fregartene totalmente. Poi però tre secondi dopo ripensi 'No,no,no. Cosa sto facendo? Cosa sto pensando?'...credo che le emozioni fondamentali siano le stesse in ogni relazione."

"In genere abbiamo una stagione intera per arrivare ad una certa questione" ha continuato Coster-Waldau. "Ora all'improvviso stanno succedendo un sacco di cose molto rapidamente...Ci sono molte cosa che ovviamente non possono andare su schermo, tutti questi momenti, ma se sei un attore devi almeno pensarci. Ho passato molto tempo ad unire i puntini."

Il penultimo episodio di Game of Thrones debutterà su Sky Atlantic nella notte tra il 12 d il 13 maggio. Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 8x04 di Game of Thrones.