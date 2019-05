Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau definisce 'poetico' il destino di Jaime Lannister

Mentre Emilia Clarke ringrazia i fan per le donazioni alla sua organizzazione, anche Nikolaj Coster-Waldau è tornato a parlare dell'ultima e controversa stagione di Game of Thrones, conclusasi circa due settimane fa, concentrandosi sul destino del suo personaggio, Jaime Lannister, definendo la sua conclusione "poetica".

Nell'episodio 4, The Last of the Starks, inizialmente i fan pregustavamo la realizzazione dei loro sogni, vedendo Jaime e Brienne andare a letto insieme e forse costruire quella relazione a lungo rimandata a causa di giuramenti e fedeltà a casate diverse, ma alla fine il Kingslayer abbandona Brienne per tornare dalla sua regina, Cersei, che continua ad amare, inevitabilmente. Motivo, questo, anche della sua morte, travolto dalla macerie della Fortezza Rossa abbracciato alla sorella.



Molti fan hanno criticato questa scelta di David Benioff e D.B. Weiss, suggerendo che l'arco di redenzione di Jaime non è servito a nulla, ma nonostante alcune critiche mosse agli showrunner, anche lo stesso Coster-Waldau ritiene la sua morte molto poetica. Spiega infatti:



"Il mondo intero si sgretola intorno a loro per poi caderli addosso e sotterrarli. È un fine molto poetica. Finite le riprese, è stato emozionante, molto più della mia ultima scena. La mia speranza per quegli ultimi momenti finali tra Jaime e Cersei è che, anche se la gente vuole vederla morta, la conclusione lasci una sapore amaro in bocca".



Siete d'accordo?