Game Of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau e la petizione per cambiare il finale: 'Esilarante'

Sebbene secondo molti Game of Thrones sia la miglior serie del secolo, alcuni fan non hanno condiviso alcune scelte prese dagli sceneggiatori per il finale, incluso il modo in cui è stata chiusa la storyline di Jaime Lannister, interpretato da Nikolaj Coster-Waldau.

La morte di Jaime sarebbe dovuta essere più tragica? Più violenta? Sarebbe dovuto sopravvivere insieme alla spietata sorella/amante? Difficile dirlo, ma sicuramente è un punto che i fan vorrebbero veder ritoccato se la loro petizione per cambiare il finale della serie andasse a buon fine. L'attore ha detto la sua in un'intervista per Variety:

"Non ho seguito la questione, per niente. Ovviamente, ne ho sentito parlare. Ero consapevole che ci fosse una petizione per un nuovo finale, una cosa davvero esilarante. Avevo quasi deciso di donare per quella petizione. HBO diceva: 'Hai ragione, molte persone lo vogliono, quindi la faremo'. Io credo che tutti abbiano una loro opinione, trovo il mondo del fandom molto interessante: ognuno vuole qualcosa di diverso rispetto a ciò che ha ricevuto".

Chissà, se la Snyder Cut di Justice League promossa da HBO dovesse rivelarsi un successo senza pari, la casa di produzione potrebbe decidere di riesumare anche quello che è stato uno dei progetti di punta degli ultimi anni ed esaudire le incessanti richieste degli appassionati. Waldeau ha comunque dichiarato che la delusione potrebbe essere stata legata anche al semplice fatto che la serie ha trovato una fine, una verità di per sé già difficile da digerire per chi è rimasto incollato alla serie per ben otto anni.

"Se cambierei il finale? No, andava bene. È stato grandioso, era giusto. Come concludi una storia del genere? Riparliamone tra dieci anni, quando ne potremo parlare a mente fredda. Per il momento, credo che sia una questione ancora troppo recente".

Con il tempo gli appassionati cambieranno prospettiva? Non sarebbe la prima volta, in effetti, e molte produzioni criticate dalla massa al lancio hanno poi trovato il favore degli spettatori sul lungo termine. Intanto cresce l'attesa per House of the Dragon, spin-off de Il Trono di Spade, per il quale sarebbero già incorso i provini per due protagoniste Targaryen.