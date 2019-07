Game of Thrones: nominato come miglior serie fantasy ai Saturn Awards 2019

La stagione finale di Game of Thrones è stata un vero e proprio fenomeno mondiale, confermato dagli impressionanti numeri di ascolti che le puntate hanno raggiunto. Per questo non ci stupiscono le numerose nomination ricevute dalla serie TV ai Saturn Awards 2019. Vediamo in quali categorie.

Com'era intuibile la nomination principale è quella in "Miglior serie TV Fantasy", insieme a:

American Gods

Charmed

The Good Place

The Good Witch

The Magicians

Outlander

The Outpost

Ma questa non è l'unica chance per vincere il prestigioso premio, infatti il cast di Game of Thrones è presente anche nelle seguenti categorie:

Miglior Attore in una serie TV

Grant Gustin

Kit Harrington

Sam Heughan

Andrew Lincoln

Seth MacFarlane

Bill Pullman

Jeffrey Wright

Miglior Attrice in una serie TV

Caitriona Balfe

Melissa Benoist

Emilia Clarke

Sandra Oh

Adrianne Palicki

Candice Patton

Jodie Whittaker

Miglior Attore non protagonista in una serie TV

Jonathan Banks

Nikolaj Coster-Waldau

Peter Dinklage

David Harewood

Ed Harris

Lennie James

Khary Payton

Miglior Attrice non protagonista in una serie TV

Gwendoline Christie

Danai Gurira

Lena Headey

Melissa McBride

Rhea Seehorn

Sophie Skelton

Sophie Turner

Inoltre Maisie Williams, Arya Stark per i fan, è stata nominata nella categoria "Miglior Performance di un giovane attore in una serie TV". Come potete vedere quindi la giuria ha particolarmente apprezzato il lavoro del cast nell'ultima stagione del Trono di Spade, assegnando in tutto nove nomination. Per conoscere i nomi dei vincitori dobbiamo aspettare il 13 settembre, nel frattempo andate a leggere le parole di George R.R. Martin sul finale della serie, o se non siete soddisfatti della conclusione delle vicende di Jon Snow e Daenerys Targaryen vi consigliamo la lettura della news sul finale di Game of Thrones secondo gli attori principali.