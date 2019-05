Game of Thrones, non solo caffé: nel finale compare una bottiglia d'acqua

I produttori di Game of Thrones non sembrano aver imparato la lezione, dopo la serie di errori di distrazione che ha contraddistinto quest'ultima stagione. L'ormai celebre caso della tazza di Starbucks dimenticata in scena, che ha scatenato l'ironia e gli sfottò dei fan, non è stato infatti l'unico degno di nota.

Nella puntata successiva era sparita la mano d'oro di Jaime Lannister, sostituita da quella vera, che sembrava dunque ricresciuta per un attimo nei suoi momenti finali in una sorta di miracolo. Anche nel finale della serie i fan più attenti hanno notato un particolare dimenticato in scena.

In ciò che stiamo per raccontarvi ci sono dei potenziali spoiler sul finale di Game of Thrones, per cui se non avete ancora visto l'episodio, andate avanti nella lettura consci dei rischi.

In una delle scene finali, dove il consiglio si riunisce per decidere chi sarà il nuovo re, ora che Daenerys non c'è più, si nota una bottiglia d'acqua dimenticata in scena. Trovandosi praticamente vicino alla sedia di Samwell Tarly, stavolta il "colpevole" è probabilmente da ricercarsi nell'attore che lo interpreta, John Bradley.

A questo punto viene da chiedersi se si tratti di errori di distrazione un po' troppo frequenti o di una sorta di "easter egg" o di caccia al tesoro organizzata nei confronti dei fan, che va detto si sono dimostrati piuttosto attenti. Tra caffé e bottigliette d'acqua però, una cosa è certa: a Westeros il servizio bar è di prim'ordine!