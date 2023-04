Game of Thrones non si ferma, George RR Martin annuncia: 'In arrivo altri spin-off'

Dopo il recente annuncio ufficiale della nuova serie A Knight of the Seven Kingdom, lo scrittore George RR Martin ha assicurato ai fan di Game of Thrones che il franchise televisivo ispirato alla saga letteraria 'Cronache del ghiaccio e del fuoco' si espanderà con nuove serie spin-off.

Con le riprese di House of the Dragon 2 partite questa settimana e i rumor incessanti su una nuova serie prequel su Aegon il Conquistatore, Martin ha gettato benzina sul fuoco con un nuovo post sul suo blog personale, tramite il quale ha fatto sapere agli appassionati:

"Nell'estate del 2016, quando la HBO ha iniziato a pensare a degli spin-off di GAME OF THRONES, ho proposto loro due idee: la Danza dei Draghi, che successivamente è diventata la serie tv HOUSE OF THE DRAGON... e Dunk & Egg, che ora è diventato lo spin-off A Knight of the Seven Kingdom. E' successo sette anni fa. (Non riesco a crederci nemmeno io). La morale della favola è questa: sviluppare una serie tv richiede tempo. Leggo tutte queste storie in rete su spin-off di GOT che vengono cancellati o abbandonati...non ho idea da dove venga questa roba, e me ne dispiaccio. La serie tv di Nymeria è ancora in fase di sviluppo, e lo stesso vale per la serie tv su Sea Snake. Anzi, ho appena trascorso una settimana fantastica a lavorare proprio su quel progetto, insieme a diversi sceneggiatori. E ce ne sono altri, sia live action che animati. Quanti di questi otterranno il via libera come A Knight? Impossibile dirlo. Quanto tempo ci vorrà? Dipende. Nessuno lo sa per certo. Quando ero alle elementari, c'era una serie tv poliziesca che finiva ogni settimana con la frase: 'Ci sono otto milioni du storie ne La Città Nuda. Questa era una di loro'. E parlava solo di New York City! Westeros ed Essos sono molto più grandi, ve lo assicuro, e hanno molte più storie. Abbiamo solo bisogno di tempo per raccontarle".

In attesa di futuri aggiornamenti, vi rimandiamo all'elenco di tutte le serie di Game of Thrones in sviluppo, incluso il tanto atteso sequel su Jon Snow!