Game of Thrones: avevate notato questo riferimento ai Pokémon nella 8x03?

Se c'è un elemento positivo per cui ricorderemo l'ultima stagione di Game of Thrones, è sicuramente per le meravigliose suggestioni visive regalateci dalla regia di Miguel Sapochnik e del duo Benioff-Weiss. Avevate però notato questo curioso riferimento ai Pokémon nella 8x03? No? Guardiamolo insieme!

A scoperchiare il vaso di Pandora è stato un utente Reddit, che ha postato sul forum un'immagine dedicata alla serie animata dei Pokémon. Lo scatto ritrae due Charizard che volteggiano al chiaro di luna, al di sopra delle nuvole, nella volta celeste.

Se siete fan de Il Trono di Spade non potrete non notare quanto questa scena somigli incredibilmente alla danza dei draghi nella puntata 8x03 di Game of Thrones, durante la battaglia di Grande Inverno tra gli eserciti dei vivi e degli Estranei. La scena, se ben ricordate, mostra Jon e Daenerys in groppa a Raeghal e Drogon, intenti a fronteggiare il Re della Notte che cavalca la carcassa ambulante di Viserion.

Cosa ne pensate? Credete che l'omaggio visivo sia una semplice coincidenza, un riferimento voluto o una banale scopiazzatura, come maligna l'utente che ha notificato la similitudine su Reddit? A prescindere da tutto ciò, riteniamo che la sequenza di entrambe le produzioni sia spettacolare e poetica e, forse, non dovremmo porci così tante domande.

