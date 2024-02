Game of Thrones: nuove immagini di Naomi Watts nel prequel Bloodmoon

Mentre i fan si domandano quando uscirà House of the Dragon 2, in queste ore sono emerse sui social nuove immagini inedite di Bloodmoon, il chiacchierato primo prequel di Game of Thrones annunciato da HBO nell'ormai lontanissimo 2018.

Come forse ricorderete, la serie tv prequel era stata affidata alla regista e showrunner Jane Goldman, e avrebbe visto l'attrice Naomi Watts nei panni di una misteriosa principessa dall'oscuro passato e alla guida di un cast che avrebbe incluso anche Josh Whitehouse (Daisy Jones & the Six), Toby Regbo (A Discovery of Witches), Georgie Henley (Le cronache di Narnia) e Naomi Ackie (Star Wars). I dettagli sulla trama non sono mai stati resi noti, ma sappiamo che la storia sarebbe stata ambientata migliaia di anni prima degli eventi di Game of Thrones e House of the Dragon, e avrebbe raccontato la prima Lunga Notte e la nascita degli Estranei.

In calce all'articolo potete vedere nuove immagini dal dietro le quinte della serie, intitolata Bloodmoon (ma alla quale George RR Martin una volta si riferì anche come La lunga notte, dunque non è chiaro quale titolo avrebbe avuto il progetto, se fosse andato avanti), con Naomi Watts che avrebbe sfoggiato una lunga acconciatura bionda degna di una principessa fantasy.

Ricordiamo che, attualmente, tra live-action e serie tv animate HBO è a lavoro su 8 spin-off di Game of Thrones, come recentemente confermato anche da George RR Martin.