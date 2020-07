Game of Thrones, un nuovo libro in arrivo ma non di George Martin

Durante l'ottava stagione di Game of the Thrones, James Hibberd, redattore generale di EW, si è occupato della serie tratta dai romanzi fantasy di George R.R. Martin. Ora, Hibberd ha scritto una sua storia sullo spettacolo intitolata Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones e la storia non raccontata ufficiale della serie epica.

Fire Cannot Kill a Dragon spiega in dettaglio in che modo gli showrunner David Benioff e Dan Weiss si siano rapportati con Martin in primo luogo, la realizzazione del disastroso pilota originale dello show e la scrittura e produzione degli episodi più noti e dibattuti. Fornisce inoltre una visione esclusiva della stagione finale ritenuta dai più particolarmente fallimentare.

Il libro si basa su centinaia di interviste svolte con il cast e la troupe, i dirigenti della rete HBO, partendo da Benioff e Weiss fino ad arrivare agli interpreti come Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Lena Headey, Nikolaj Coster- Waldau, Gwendoline Christie e molti altri. Fire Cannot Kill a Dragon offre anche oltre 70 foto dietro le quinte rivelando anche importanti notizia sul futuro del franchise e del suo spin-off House of the Dragon.

Hibberd che è stato nominato giornalista dell'anno 2019 dal Los Angeles Press Club per la sua copertura dell'ultima stagione dello spettacolo ha detto:

"Ho scritto centinaia di articoli sullo show, ma ognuno parlava di qualcosa di specifico - come ad esempio discutere di una scena iconica come The Red Wedding o intervistare Emilia Clarke sul destino di Daenerys Targaryen. Con Fire Cannot Kill a Drago, ho avuto modo di raccontare l'intera storia di questa serie dall'inizio alla fine, e ho scoperto molte nuove storie sorprendenti lungo la strada. Non vedo l'ora che i fan di Thrones intraprendano questo viaggio in cui avranno una nuova prospettiva sui loro momenti preferiti di una serie epica ".