Game of Thrones: nel nuovo romanzo ci saranno gli unicorni, parola di George R.R. Martin

Non si sa ancora nulla circa l'uscita di Winds of Winter, il nuovo romanzo della saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che la HBO ha adattato nella serie televisiva più vista di tutti i tempi, Game of Thrones.

George R.R. Martin, creatore della saga e produttore della serie televisiva, ha rinviato la data di uscita tantissime volte ormai, al punto che adesso lo show tv ha superato gli eventi raccontati nei libri, che sebbene differiscano in molti punti raccontano comunque la stessa storia. Addirittura nell'estate 2016 è arrivata la beffa, dato che i creatori della serie tv David Benioff e D.B. Weiss hanno deciso di riciclare il titolo del romanzo per l'ultimo episodio della sesta stagione di GOT, chiamato appunto The Winds of Winter.

In una recente intervista, comunque, lo scrittore statunitense ha mostrato segni di vita per il futuro della saga letteraria, svelando un simpatico dettaglio piuttosto inaspettato: l'arrivo degli unicorni!

Queste le parole di Martin:

"Cerco di essere accurato nei dettagli, ad esempio con i cavalli. Molti scrittori di romanzi fantasy li hanno caratterizzati nel modo sbagliato, rendendoli delle bestie instancabili che possono andare dovunque e che possono galoppare per sette giorni di seguito senza morire. Io, per esempio, ho cercato di proporre un punto di vista interessante sugli unicorni, lo troverete nei miei prossimi libri."

Non sarebbe un vero e proprio debutto per questi cavalli mitologici nel mondo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco: in passato sono già stati nominati ne Il Banchetto dei Corvi (quarto volume della saga), nel quale Sam Tarly trovava dei libri che li descrivevano come creature mitologiche che abitano l'isola di Skagos, ad ovest delle coste di Westeros.

Il problema è che l'isola di Skagos dovrebbe essere piuttosto inospitale, addirittura dimora di una tribù cannibale. Nel volume Samwell, Gilly e Maestro Aemon ne vedono le coste tortuose in lontananza, individuando quella che ipotizzano essere una delle due navi naufragate di Salladhoor Saan, pirata amico di ser Davos Seaworth.

Ci sarà da attendere ancora per la pubblicazione del libro, comunque, quindi per adesso vi rimandiamo alle nuove foto ufficialidel terzo episodio di Game of Thrones 8: la puntata, che metterà in scena l'epica battaglia fra l'esercito degli umani e quello degli Estranei, andrà in onda nella notte tra domenica 28 e lunedì 29.

A proposito di scrittori: la scorsa puntata, intitolata A Knight of the Seven Kingdoms, è stata elogiata da Stephen King in persona, uno che a differenza del collega Martin non ha mai faticato a rispettare le scadenze!