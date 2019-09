Game of Thrones: un nuovo sondaggio conferma che il finale ha soddisfatto molti spettatori

La stagione finale di Game of Thrones si è ampiamente dimostrata come la più divisiva dell'intera serie, ma secondo un recente sondaggio gli spettatori soddisfatti sono stati leggermente di più rispetto ai delusi.

Un sondaggio riportato lo scorso maggio da Morning Consultant - che però aveva preso in considerazione poco più di 300 persone - aveva già evidenziato che, nonostante i molti pareri negativi emersi sul web, una fetta più ampia di spettatori ha in generale apprezzato il finalissimo realizzato dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss, ma grazie a YouGov possiamo dare uno sguardo ad alcuni risultati numericamente più rilevanti.

Durante agosto, infatti, la compagnia ha intervisto 2.475 adulti nel corso di tre giorni per raccogliere opinioni sui candidati agli imminenti Emmy Awards, nei quali Game of Thrones ha ottenuto ben 32 nomination.

Il dato che più salta all'occhio è che il 52% degli interrogati ha ritenuto "soddisfacente" o "molto soddisfacente" la stagione finale della serie HBO, mentre "solo" il 41% si è detta delusa dalla gestione di Benioff e Weiss; il restante 7% si è infine dichiarato neutro rispetto alla stagione.

C'è però da dire che solamente il 18% delle persone intervistate hanno confermato di aver visto ogni singolo episodio di Game of Thrones - comunque la percentuale più alta di tutte le serie nominate ai prossimi Emmy. 18% è inoltre la percentuale di intervistati che ha indicato Game of Thrones come più meritevole per la vittoria della categoria "miglior serie drammatica" agli Emmy.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione del finale di Game of Thrones.