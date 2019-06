Game of Thrones: l'ottava stagione è costata 240 milioni?

Nonostante si sia rivelata molto più divisiva di quanto sperato dagli showrunner, la stagione finale di Game of Thrones ha indubbiamente alzato l'asticella produttiva delle serie tv con i monumentali episodi diretti da Miguel Sapochnik, "La lunga notte" e "Le Campane". Ma a quale costo?

I report iniziali parlavano di un budget totale di 100 milioni di dollari per la realizzazione dell'ottava stagione (più di 15 milioni di dollari di media ad episodio contro i 6 milioni della prima stagione), ma stando allo sceneggiatore Zack Stentz HBO avrebbe impiegato molte più risorse del previsto.

Stentz, co-sceneggiatore di Thor e X-Men: L'inizio, ha partecipato al recente episodio del podcast Fatman Beyond condotto da Kevin Smith e Marc Bernardin, e questo è quanto ha dichiarato:

"Ho sentito da una fonte piuttosto attendibile quanto è costata l'ultima stagione di Game of Thrones ed è molto più di quanto riportato. Ho sentito che si tratta di una cifra intorno ai 240 milioni per sei episodi. E' tantissimo, però è meno di Justice League. Quale prodotto di intrattenimento ha fatto bene alle casse di Warner Bros negli ultimi due anni: Justice League o la stagione finale di Game of Thrones? Boom, Game of Thrones... il miglior investimento."

Al momento il dato rivelato da Stentz non è stato confermato ufficialmente e solo lo scorso aprile un report di Business Insider aveva confermato un budget di 90 milioni per l'ottava stagione, cifra che già era descritta come "astronomica" per il panorama televisivo.

Vi ricordiamo che il 3 giugno Sky Atlantic trasmetterà Game of Thrones: The Last Watch, uno speciale documentario di due ore sul dietro le quinte dell'ottava e ultima stagione dello show. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione del finale di Game of Thrones.