Game of Thrones: la parodia con Zachary Levi agli MTV Movie & Tv Awards

L'attore di Shazam, Zachary Levi oltre a condurre gli MTV Movie & Tv Awards, è stato protagonista di un divertente sketch che ha preso in giro uno degli episodi dell'ultima stagione di Game of thrones.

Durante gli scorsi MTV Movie e Tv Awards, l'ottava stagione di Game of thrones è stata premiata come Best Show, questa vittoria non ha però risparmiato la serie da una divertente parodia, che ha visto protagonista Zachary Levi, conduttore della serata e protagonista di Shazam.

Durante lo sketch sono state reinventate alcune delle scene più iconiche dell'ultima stagione dello show di HBO e in una di queste il volto del nuovo supereroe di casa DC prende il posto di Varys e tradisce Daenerys, la quale anche questa volta non perdona il traditore e lo uccide facendolo bruciare da un drago.

Nella scenetta, che dura circa 4 minuti, si immagina che Levi abbia utilizzato i soldi ottenuti per aver rilevato la vera identità di Jon Snow, per concedersi una lussuosa vacanza a Dorne.

La parodia punta a prendere in giro uno dei comportamenti più discussi dell'ultima stagione di Game of Thrones, che ha turbato la stessa Emilia Clarke, la quale ha anche confessato che avrebbe preferito che il suo personaggio avesse più scene con Missandei e Cersei. Nonostante questo l'attrice ha aggiunto che ha comunque apprezzato molto il grande lavoro svolto dagli showrunner durante le otto stagioni.