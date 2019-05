Game of Thrones: sempre meno parole pronunciate per episodio

Game of Thrones non smette di far parlare di sé, neanche ora che le polemiche per il discusso finale sembrano andare via via spegnendosi. L'ultima novità riguarda uno studio sul numero di parole al minuto pronunciate durante gli episodi della serie.

La statistica è stata pubblicata da Joanna Robinson di Vanity Fair ed è stata redatta da Github tramite lo studio dei sottotitoli messi a disposizione da OpenSubtitles.org. Quello che viene fuori è, in effetti, un dato interessante: sembra infatti che la media di parole pronunciate sia andata calando lungo le stagioni, di pari passo con il gradimento dei fan.

Dando uno sguardo al grafico, possiamo notare che al suo esordio GoT vantava una media di circa 60 parole al minuto. Durante i primi episodi, d'altronde, assistevamo alle presentazioni dei personaggi e alle spiegazioni delle situazioni in gioco: logico che ci fossero più cose di cui discutere. La prima stagione conquista dunque le vette più alte, ma le successive stagioni si assestano comunque tra le 40 e le 50 parole al minuto, con dei picchi negativi toccati probabilmente in corrispondenza delle grandi battaglie della serie, naturalmente povere di dialoghi. Media bassissima invece per l'ottava stagione, che scende spesso e volentieri sotto le 30 parole al minuto raggiungendo la media più bassa dell'intera serie con l'episodio 8x03 (The Long Night), la cui media scende al di sotto delle 20 parole al minuto.

Il diminuire delle parole pronunciate in Game of Thrones sembra dunque coincidere con il calo di gradimento da parte dei fan: casualità o segnale chiaro? Le polemiche, comunque, non sembrano aver fine: l'ultima riguarda il presunto anti-femminismo del finale della serie, criticato anche da Charles Dance.