Game of Thrones: partiti i provini per due protagoniste Targaryen in House of the Dragon?

I fan di Game of Thrones sono rimasti orfani di notizie da molto tempo, ma finalmente qualcosa sembrerebbe muoversi sul fronte House House of the Dragon, spinoff ambientato secoli prima degli eventi principali e incentrato sulla famiglia Targaryen.

Secondo i rumor i produttori sarebbero alla ricerca di due attrici che possano calarsi nei ruoli di due personaggi femminili di un certo rilievo. Stiamo parlando di Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

Nomi che non suonano nuovi ai lettori delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, visto che sono entrambi menzionati nei romanzi di George R.R.Martin. Rhaenyra, che all'epoca in cui si svolge la serie dovrebbe avere più o meno 20 anni, è descritta come la donna più bella di Westeros ed è nota per aver tentato di sottrarre il Trono al suo fratellastro Aegon II durante la guerra civile denominata "Danza dei Draghi", scoppiata dopo la morte di loro padre Viserys I.

Alicent è invece la matrigna di Rhaenyra (seconda moglie di Viserys), ed è probabile che tra le due si creerà un rapporto di rivalità in pieno stile Game of Thrones. Per il momento non ci sono certezze sulle attrici che andranno ad interpretarle, ma è probabile che venga riproposta in qualche modo l'aspetto già utilizzato per Daenerys Targaryen.

La pandemia potrebbe aver portato dei ritardi nella produzione, ma è comunque possibile ipotizzare che il periodo di uscita di House of the Dragon annunciato da HBO verrà rispettato.