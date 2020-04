Game of Thrones e Peaky Blinders: gli attori leggeranno King Arthur per Audible

Se pensavate che nel continente creato da Geroge R.R. Martin non ci fosse spazio per altri troni, allora vi sbagliavate di grosso: con un inatteso crossover stavolta scenderà in campo Re Artù... ma non come immaginavamo. Alcuni membri del cast di Game of Thrones e Peaky Blinders leggeranno infatti le più belle ed epiche storie del Re d'Inghilterra.

Audible, tra i più importanti distributori di audiolibri, ha appena annunciato che il suo prossimo progetto sarà Albion: The Legend of Arthur, con il quelle narrerà, o meglio leggerà nuovamente le origini del re della mitologia britannica.

Gruffudd Glyn (The Martian, Thor: The Dark World) e Craig Roberts ( Jump Strets, Skins) guideranno il cast vocale nei "panni" di Re Artù e del suo fido compagno Owein di Reghad, che si scontreranno con potenti forze magiche, signori della guerra e persino un tradimento fraterno.

Al loro fianco ci saranno Owen Teale, aka il Ser Alliser Thorne di Game of Thrones, e Aimee-Ffion Edwards, che tutti conosciamo come la Esme Shelby di Pealy Blinders.

La Audible ha descritto il suo lavoro come il tentativo di re-immaginare questa mitica storia in chiave moderna, un modo per sfidare i suoi ascoltatori a "rimanere provocatoriamente speranzosi di fronte a un futuro incerto"

Albion: The Legend of Arthur sarà disponibile dal 4 maggio sul sito Audible.

