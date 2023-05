Game of Thrones, Pedro Pascal ebbe un'infezione a causa di alcuni fan

Dopo che Pedro Pascal rivelò di essersi addormentato sul set di Game of Thrones durante la scena della morte, l'interprete di Oberyn Martell è tornato a parlare dell'ottavo episodio della quarta stagione per raccontare un altro inedito dettaglio: l'infezione derivante dai fan che gli ficcavano le dita negli occhi.

Così ha dichiarato l'attore di Narcos, The Mandalorian e The Last of Us: "Ricordo che, a causa di Game of Thrones e del modo in cui il mio personaggio fosse morto, i fan non vedevano l'ora di scattare selfie con i pollici nei miei occhi", sulla scia della terribile morte di Oberyn Martell. "All'inizio ero così onesto e felice del successo del mio personaggio che glielo lasciavo fare... a New York, in ogni singolo posto! E ricordo di aver contratto una piccola infezione agli occhi. Poi si è fermata, per fortuna".

Eppure, il momento delle riprese non è stato troppo traumatico. "Mi hanno schiacciato la testa: il momento migliore della giornata" ha continuato. Riguardo Hafþór Júlíus Björnsson (la Montagna), invece, Pedro Pascal non prova certo lo stesso rancore manifestato dalla controparte narrativa. "È il ragazzo più gentile di sempre, non ho mai sentito alcuna pressione da parte sua. Ed era perfettamente consapevole della situazione: da parte mia, non ho sentito alcun peso sul mio corpo, e questo nonostante lui fosse praticamente a cavalcioni su di me".

Lo scontro tra la Vipera e la Montagna ha appassionato moltissimi spettatori della saga, ma se l'esito fosse stato diverso? Per scoprirlo, non perdetevi la rivincita di Oberyn sulla Montagna in Game of Thrones.