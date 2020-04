Game of Thrones: ecco perché George R.R. Martin ha smesso di scrivere episodi per la serie

La serie principale di Game of Thrones è ormai alle spalle, e con i lavori dellospin-off House of the Dragon bloccati a causa del Coronavirus George R.R. Martin ha deciso di sfruttare la quarantena per proseguire nella scrittura dei romanzi.

L'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco ha partecipato alla serie HBO in veste di produttore esecutivo, e contribuirà anche alla lavorazione dello spin-off affidato a Miguel Sapochnik e Ryan Condal, ma forse alcuni non sanno che Martin ha anche scritto in prima persona diversi episodi dello show originale.

Si tratta in particolare degli episodi 1x08 (La guerra è alle porte), 2x09 (L'assedio), 3x07 (L'orso e la fanciulla bionda), e 4x02 (Il leone e la rosa). Nonostante l'accordo di sceneggiare almeno una puntata a stagione, però, Martin ad un certo punto ha deciso di rimanere solamente come produttore esecutivo.

Questa scelta, come riportato da Screen Rant, è stata presa da Martin nel periodo in cui le vicende di Game of Thrones hanno raggiunto e superato quanto scritto nei libri di riferimento, ma è da attribuire principalmente alla volontà dello scrittore di dedicare più tempo alla scrittura dei romanzi: secondo quanto rivelato da Martin, infatti, per scrivere un episodio impiegava ogni volta almeno tre settimane, senza contare le difficoltà legate al continuo cambio di medium.

A proposito della saga, vi ricordiamo che House of the Dragon, lo spin-off incentrato sui Targaryen, dovrebbe debuttare su HBO nel corso del 2022.