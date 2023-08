Game of Thrones, perché George RR Martin non ha ancora finito il libro Winds of Winter?

Il penultimo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin è in gestazione ormai da oltre dieci anni, con lo scrittore che da anni continua a lavorare alla sua opera senza però riuscire a dare una data accurata di quando l’atteso romanzo della serie da cui è stata tratta Game of Thrones sarà completato.

Recentemente George R.R.Martin ha annunciato quanto gli manchi per completare The Winds of Winter, opera su cui lavora da quando nel 2011 è stato pubblicato il capitolo precedente della saga.

Nel corso degli anni lo scrittore e sceneggiatore ha provato a rilasciare notizie confortanti a proposito del lavoro portato a termine e ha provato a spiegare che “Il libro vale l’attesa”.

Già all’inizio dello scorso decennio, Martin aveva annunciato di aver completato una buona parte del lavoro, salvo poi spiegare come, da parte sua, non possa che provare a stimare il momento in cui l’opera sarà terminata: “C’è una parte di fanbase che non sembra rendersi conto che sto facendo delle stime. Sono stato più volte colpevole di un eccesso di ottimismo”.

In effetti lo scrittore aveva annunciato la pubblicazione del libro prima per il 2014 per poi essere smentito dai fatti e continuare a rassicurare i fan sul fatto che i lavori siano in corso e decidere di non provare più a predire una data di pubblicazione: “Faccio quella che penso sia la stima migliore, poi succedono delle cose. Allora tutti si arrabbiano perché pensano abbia mentito. Non ho mai mentito su queste previsioni. Sono le migliori che posso fare ma credo di sopravvalutare la mia capacità di portare a termine le cose e di sottovalutare la quantità di interruzioni e di altri progetti e di altre richieste che mi distrarranno”.

E ancora, Martin ha spiegato: “The Winds of Winter è un libro mostruoso, grande quanto un drago”.

Non ci resta dunque che aspettare per capire quando lo scrittore del NEw Jersey riuscirà a soddisfare i suoi fan, intanto, a causa dello sciopero della WGA, HBO ha sospeso il suo contratto con George R.R. Martin.