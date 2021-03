Game of Thrones, perché Jon Snow ha avuto quel finale triste?

Nell'ottava stagione di Game of Thrones abbiamo osservato l'esilio di Jon Snow che, dopo aver rischiato di essere ucciso per aver cospirato insieme a Daenerys, alla fine viene risparmiato e obbligato a recarsi al Nord alla Barriera.

Jon ha avuto un finale triste come è spesso accaduto per altri personaggi celebri delle serie tv. In realtà più che triste possiamo definirlo agrodolce, dato che concettualmente ha avuto un finale ottimo e fortunato come tutti gli altri personaggi della famiglia Stark, però forse si sarebbe meritato qualche soluzione differente rispetto all'esilio oltre la Barriera.

Questo è stato il luogo in cui è diventato un uomo e un guerriero formidabile anche perché non è mai davvero appartenuto a Grande Inverno essendo stato considerato prima un bastardo e poi un Targaryen. Ha avuto anche problemi amorosi fuori dalla Barriera, in particolare con Daenerys che pensava fosse l'amore della sua vita, per poi rendersi conto non solo che erano imparentati, ma anche che la Regina dei Draghi era diventata folle.

La Barriera è sempre stata la sua vera casa insieme agli altri guerrieri impegnati a proteggere il regno che hanno accettato di rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà, titolo o famiglia. È un ottimo posto per qualcuno come Jon, che ha lottato per anni con la sua identità, privilegiando soprattutto il proprio ruolo rispetto a se stesso. In effetti, il suo destino è stato fondamentalmente quello di sacrificare tutto per il dovere, compreso l'amore e la possibilità di diventare il nuovo erede al Trono di Spade.

Alla fine, vediamo Jon riunirsi con Tormund e i Wildlings, persone che lo amano veramente e gli daranno il rispetto e l'adulazione che merita dopo aver salvato la loro intera razza dai White Walkers con un grande rischio personale, ammettendoli a sud del muro. Ha posto fine all'inverno e, se i fili d'erba sono indicativi, può sognare la primavera oltre il muro. Vivrà felice sapendo che è stato lui a farlo accadere per la sua gente. Certo, la possibilità di restare con la sua famiglia o di diventare il nuovo sovrano sarebbero stati più interessanti, ma il finale è sì triste, ma forse tra i più organici tra quelli mostrati.

