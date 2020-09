Game of Thrones: ecco perché Lady Stoneheart è assente nella serie TV

È passato ormai più di un anno dal fatidico series finale di Game of Thrones, ma i fan della serie, e in particolare i fan dei libri, hanno ancora qualche appunto da fare agli showrunner. Uno di questi è l'assenza di Lady Stoneheart dal telefilm, che però Bnioff e Weiss hanno voluto nuovamente indirizzare più di recente.

Nel nuovo libro di James Hibberd, giornalista di EW!, Fire Cannot Kill a Dragon, sono riportati diversi retroscena sulla realizzazione della serie, e uno di questi va a toccare proprio l'argomento Lady Stoneheart, la versione zombie di Catelyn Stark che nei libri ha un ruolo tanto importante quanto misterioso (lo stesso Martin ha ammesso di essere stato molto dispiaciuto di non averla vista nella serie).

Perché, dunque, non abbiamo visto "tornare" la matriarca di casa Stark? Per tre motivi.

1. "Una delle ragioni per cui abbiamo deciso di non utilizzare il personaggio è stata il non voler rovinare la sorpresa ai lettori dei libri, poiché aveva a che fare con cose che vi sarebbero successe, e non volevamo fare spoiler parlandone nella serie" ha affermato Benioff. Hibberd ipotizza qui che possa trattarsi di qualcosa che riguarda Brienne o Jaime, ma nulla di certo.

2. La seconda ragione ha a che fare con un'altra resurrezione, e il timore di esagerare, con il rischio di svilire i meccanismi narrativi e gli eventi in gioco: "Sapevamo che ci sarebbe stata la resurrezione di Jon Snow più avanti, e troppe resurrezioni avrebbero diminuito l'impatto della morte dei personaggi. Volevamo conservare la munizione per quel momento" spiega sempre Benioff.

3. La terza ragione è in parte simile alla seconda, perché gli showrunner non volevano togliere nulla né a una delle scene più intense, strazianti e iconiche della serie, le Nozze Rosse, né a Michelle Fairley e alla sua performance: "Gli ultimi momenti di Catelyn sono stati incredibili, e Michelle è un'attrice così grandiosa, che riportarla indietro come uno zombie che non parla nemmeno ci sembrava di farle tutto meno che un favore".



Insomma, Benioff e Weiss hanno avuto i loro motivi per effettuare questa scelta creativa, ma voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.