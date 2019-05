Game of Thrones: ecco perché Sansa dovrebbe uccidere Cersei

C'è la fila per uccidere Cersei Lannister. La regina dei Sette Regni non è esattamente un personaggio benvoluto, e più di uno tra i sopravvissuti alla battaglia di Grande Inverno potrebbe volerle infliggere il colpo fatale. Ma a chi toccherà l'onore?

Andiamo con ordine. Il primo pensiero va, sicuramente, a Daenerys: la Madre dei Draghi è tornata a Westeros con l'intenzione di riprendersi ciò che era stato tolto alla sua famiglia, e Cersei è quindi sempre stata il suo obbiettivo. Seguono a ruota i due Lannister rimasti in vita: Jaime e Tyrion sono ormai consci della folle deriva presa dalla sorella, ed inoltre sono entrambi potenzialmente coinvolti nella famosa profezia di Maggy la rana, che parla di "morte per mano del fratello piccolo". Cersei, inoltre, è da sempre sulla lista di Arya Stark, alla quale, tra l'altro, è appena stato predetto da Melisandre che chiuderà "occhi marroni, blu... E verdi".

E Sansa, allora? Militarmente parlando, la Lady di Winterfell è sicuramente parecchio sotto gli altri pretendenti alla testa di Cersei. Allo stesso tempo, però, è quella che per mano della regina ha dovuto patire il maggior numero di sofferenze: dall'uccisione del suo metalupo alla decapitazione del padre, passando per lo sterminio di quasi tutta la sua famiglia e le torture di Joffrey, fino all'infelice e costretto matrimonio con lo stesso Tyrion. Sansa, dunque, non avrebbe difficoltà a raccogliere le motivazioni adatte per macchiarsi le mani col sangue della regina Lannister.

Solo tre episodi ci separano dalla fine di Game of Thrones: non resta che aspettare per trovare risposte a tutti i nostri quesiti. Nel frattempo, The Long Night si è affermato come il secondo episodio più visto di sempre della serie, nonostante tutte le critiche sulle quali, tra gli altri, si è espresso il direttore della fotografia Fabian Wagner.