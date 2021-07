Game of Thrones, perché la storyline di Dorne è stata trattata in quel modo?

Un buon modo per scoprire se qualcuno ha semplicemente guardato la serie o ha anche letto i libri di Game of Thrones è vedere come reagisce quando si parla di Dorne. I fan della serie televisiva, infatti, sono alquanto confusi quando si parla della meravigliosa regione, proprio perché la sua storia è stata castrata notevolmente.

Per tutta la durata dello spettacolo, quest'ultimo non ha dato agli spettatori quasi alcun motivo per preoccuparsi di Dorne e sembra aver deciso di andare avanti senza alcun approfondimento fin dal primo episodio della stagione 6. Alcuni fan però non sono d'accordo e hanno persino avviato un Kickstarter per provare a rifare le scene di Dorne nello show.

Perché, allora, una delle storie preferite dei libri si è rivelata una delle parti peggiori dell'intera serie? Come lo stesso George R.R. Martin ha affermato, anche i piccoli cambiamenti possono avere un grande effetto farfalla, e lo spettacolo ha ridotto Dorne in un luogo privo di appigli e interessi. Completamente rimosso dallo spettacolo anche il complotto della regina che nei libri ha visto un tentativo da parte della figlia del principe Doran, Arianne (mai vista nello spettacolo) di allevare Myrcella e usare l'usanza dorniana per darle un legittimo diritto al Trono di Spade. Sì, in poche parole, la principessa dorniana stava progettando di provare a usare Myrcella per conquistare Westeros. Insomma, una roba non da poco!

Senza tutto questo questo, Dorne perde la sua importanza anche perché nello show televisivo Dorne è invece una terra alimentata dalla vendetta, un po' come ogni terra di Westeros. Invece di questa trama pro-femminismo della potenziale regina Myrcella, nello show abbiamo la rappresentazione delle Serpi delle Sabbie che, in realtà, non sono prioritarie nei libri. Non sono altro che un famoso gruppo di figlie bastarde che il principe Oberyn Martell ha avuto con diverse donne. Sono molto propense al sesso e non hanno paura di usarlo a proprio vantaggio. Questo Game of Thrones lo ha mostrato più volte nel corso della serie, ma sostituire la trama del complotto della regina con la rappresentazione delle Serpi delle Sabbie è qualcosa di davvero inspiegabile.

L'errore peggiore di tutti, tuttavia, è stato nel finale della quinta stagione quando le Serpi decidono di uccidere Myrcella. Questo non ha davvero senso dato che nel libro si riuniscono proprio per incoronare il personaggio e non avrebbero mai pensato di ucciderlo. L'ultimo chiodo nella bara che è Dorne nello show televisivo è il principe Doran. Viene mostrato come uno storpio dalla volontà debole, abbastanza in linea con il suo personaggio nei libri, almeno inizialmente. Ma non gli è stata data la possibilità di sbocciare completamente. Se lo spettacolo fosse rimasto fedele alla sua trama, gli spettatori si sarebbero resi conto che Doran ha effettivamente tramato per anni per vendicarsi dei Lannister per il loro trattamento nei confronti di Elia Martell. È unico nel mondo di Westeros, perché è uno stratega a lungo termine e non è pronto all'azione come Oberyn.

I motivi dietro il ridimensionamento di Dorne

Sicuramente questo è dovuto al fatto che la storia non avrebbe portato a un interesse da parte degli spettatori. Questo gli showrunner David Benioff e DB Weiss lo sapevano molto bene e hanno deciso di toglierlo di mezzo rapidamente nella premiere della sesta stagione. Uccidere Doran e Areo Hotah (la sua guardia, che ha anche avuto un ruolo molto più importante nei libri) sembra implicare altrettanto.

Tuttavia, il fatto che alcune Serpi delle Sabbie fossero ad Approdo del Re per uccidere Trystane nello stesso episodio è quasi certamente un errore di continuità dato che nella stagione 5 erano da tutt'altra parte e sono partiti solo Jamie, Myrcella e Trystane. Questo dimostra come siano stati cambiati i piani dopo la terribile accoglienza di Dorne proprio nella quinta stagione.

Scoprite i 5 indizi che prefiguravano il finale di Bran in Game of Thrones e il mistero irrisolto di Hodor in Game of Thrones nei nostri approfondimenti.