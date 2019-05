Game of Thrones, perchè Varys si toglie gli anelli?

Lord Varys è uno di quei personaggi che non lascia mai nulla al caso: ogni sua parola, ogni suo gesto è minuziosamente calcolato e nulla l'abbiamo mai visto fare senza avere in mente un fine ultimo, uno scopo palese o ammantato d'ombra da perseguire.

Difficile, allora, pensare che sia stata casuale la scelta di sfilarsi gli anelli dalle dita durante i primi minuti della 8x05, quando il Maestro dei Sussurri sente avvicinarsi i passi dei soldati che possono significare soltanto una cosa: la condanna a morte. Cosa significano quegli anelli? Perché, pochi attimi prima di morire, era così importante deporli?

La prima teoria riguarda la possibilità che Varys stesse provando ad avvelenare Daenerys. In molti, infatti, hanno visto ben poca innocenza nel dialogo iniziale del Ragno con la bambina che lo aggiorna sulle condizioni della Madre dei Draghi: l'interesse di Varys per la fame della sua regina potrebbe, in effetti, nascondere la volontà di avvelenarla tramite il cibo che le viene servito, con l'aiuto proprio della piccola messaggera (sappiamo bene, d'altronde, quali macchinazioni Varys sia stato in grado di ordire con l'aiuto dei suoi "uccellini"). Secondo alcuni, dunque, in uno degli anelli potrebbe esser celato il veleno in questione, cosa che, in effetti, non sarebbe una novità in GoT: ricordate il veleno per Joffrey nascosto nella collana di Sansa?

La seconda ipotesi guarda, invece, ad uno in particolare degli anelli indossati dall'ex-consigliere di Daenerys: quello che richiama nella forma le scaglie di un drago, indossato anche da Tyrion, Jorah e Verme Grigio e che simboleggerebbe la fedeltà alla regina Targaryen. Fedeltà che, di fatto, Varys ha già tradito diffondendo per i Sette Regni la verità sull'identità di Jon, per cui morire indossando quell'anello avrebbe, effettivamente, poco senso.

Non è da escludere, comunque, che altri dettagli vengano fuori col tempo: Varys è sempre stato un personaggio pieno di sorprese, e sicuramente non smetterà di esserlo neanche da morto. Comunque sia, quest'ottava stagione di GoT sembra proprio non convincere i fan, arrivati addirittura a chiederne un remake.