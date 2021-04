Game of Thrones, ecco quante persone sono morte in totale

Nel corso di otto stagioni, Game of Thrones ha emozionato milioni di fan da tutto il mondo, che sono rimasti incollati alle televisioni fino agli attimi finali, che hanno messo la parola fine a un'epopea leggendaria. Certo, le critiche non sono mancate per la conclusione, ma in generale si tratta di un prodotto che ha cambiato la storia della TV.

Abbiamo visto insieme quale sia stato l'episodio più costoso della storia di Game of Thrones, ma oggi vogliamo affrontare un argomento davvero importante, e molto discusso dai fan. Vi siete mai chiesti quante siano state le morti in totale nella serie de Il Trono di Spade? Il numero vi sorprenderà.

Una vera "mattanza"

Ai siti aggregatori di statistiche, spesso piace riuscire a calcolare, in maniera precisa e dettagliata, anche i minori dettagli riguardo ai prodotti audiovisivi. Le morti totali in uno show come GOT, che di certo non ha lesinato da questo punto di vista, non potevano essere esenti da questo calcolo. Ci ha pensato il Washington Post a trattare di questo argomento, improvvisatosi per una volta come portale per l'informazione e il calcolo di statistiche, e raccogliendo in un'infografica tutte le morti (sia on screen, che off-screen) de Il Trono di Spade.

Il calcolo totale consta di ben 6887 personaggi che hanno perso la vita nello show. All'interno di questo conto, sono inclusi - come già accennato - anche tutti i personaggi che sono stati uccisi non in scena, e anche di tutti i non morti dell'esercito del Re della Notte, e di tutto il popolo sterminato da Daenerys nel suo attacco ad Approdo del Re. Entrando nello specifico, la differenza tra la prima stagione (nella quale avevamo visto "solamente" 59 morti), e l'ottava e ultima (3523 vittime), è davvero enorme, segno anche di un progetto che è cresciuto in grandezza con gli anni.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla vera storia dietro l'Altofuoco di Game of Thrones.