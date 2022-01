Game of Thrones, Peter Dinklage: 'E' stato difficile abbandonare lo show'

Peter Dinklage, celebre per il ruolo di Tyrion Lannister in Game of Thrones, è recentemente tornato a parlare della serie HBO ispirata alla saga letteraria di George R.R. Martin e di come sia stato difficile per lui mettere la parola fine al progetto.

Nel consueto giro di interviste, in seguito alla nomination per il suo ruolo nel nuovo musical Cyrano diretto da Joe Wright, non possono mancare le domande su Game of Thrones: anche se lo show HBO si è concluso ormai due anni e mezzo fa, resta uno dei preferiti nel cuore dei numerosissimi fan in tutto il mondo.

Ospite al The Graham Norton Show nella puntata del 31 dicembre, l'attore ha ammesso che la fine di Game of Thrones dopo 8 stagioni "è stata un sollievo": secondo Dinklage, era ormai "arrivato il tempo di andare avanti, per quanto difficile fosse".

Dinklage ha rivelato anche le ragioni per cui è stato difficile gestire questa conclusione. Mentre per la maggior parte delle produzioni, si creano dei bei rapporti tra i membri del cast che però sono destinati a finire dopo la fine del set, nel caso di Game of Thrones "il cast era una famiglia": "Vivevo in Irlanda, quindi per me non era solo lo show. Era la mia vita. Avevo i miei figli con me, mia figlia aveva preso l'accento irlandese" ha raccontato l'attore, insistendo sul fatto che è stato molto difficile abbandonare la vita che si era costruito a Belfast negli anni in cui ha lavorato alla serie HBO.

Di recente, Peter Dinklage aveva commentato in maniera decisamente caustica le reazioni dei fan che sono rimasti delusi dal finale di Game of Thrones, a suo dire scontenti perché non gli è stato dato l'atteso happy ending.