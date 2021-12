Game of Thrones, Peter Dinklage: 'Fan scontenti del finale perché li stavamo lasciando'

Abbondano i sondaggi e le classifiche in cui tra i peggiori finali delle serie tv viene citato se non incoronato come vincitore quello di Game of Thrones, ma perché è stato così odiato? Peter Dinklage crede di saperlo.

Peter Dinklage a.k.a. Tyrion Lannister sa perfettamente che in molti hanno criticato il finale dell'ottava stagione di Game of Thrones. Però secondo lui c'è una ragione ben precisa dietro.

"Credo che la ragione per cui molti siano rimasti scontenti del finale sia in realtà perché erano arrabbiati con noi... Era come se li stessimo lasciando" ha affermato l'attore in una recente intervista "Non ci sarebbe più stato uno show in onda, e loro non sapevano più cosa fare la domenica sera. Volevano di più, ed ecco le reazioni negative".

Sicuramente il dover dire addio alle storie e ai personaggi di Westeros avrà in parte influito sui sentimenti degli spettatori una volta finito lo show, ma siamo sicuri che sarà stata solo quella la ragione dell'insoddisfazione nei confronti del finale di Game of Thrones?

Dopotutto, ci sono state anche ache alcune star dello show ad affermare di non aver particolarmente gradito l'epilogo della serie (basta dare un'occhiata a tutti gli attori che hanno criticato Game of Thrones 8).

Voi che ne pensate? Siete d'accordo con Dinklage? Fateci sapere nei commenti.