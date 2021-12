Game of Thrones, Peter Dinklage contro i fan: 'Volevano il finale da bianchi privilegiati'

Ormai è cosa detta e ridetta: Game of Thrones è una delle più grandi serie della storia, ma... Ma c'è quel finale dell'ottava stagione che proprio non è andato giù. Ora, con lo spin-off in arrivo, l'attore di Tyrion Lannister è tornato sulla vicenda, parlando della logica degli spettatori e delle loro reazioni con parole gentili e altre meno.

È attualmente in lavorazione il prequel del cult tratto dai romanzi di George R.R. Martin: arriverà prima di quanto crediate House of the Dragon. Sarà anche per questa rediviva attenzione che la serie ha destato negli spettatori, che molti componenti del cast sono tornati a parlarne quando intervistati. In particolare del finale, uno degli argomenti più discussi nella fanbase: top o flop? La maggioranza propende per il secondo. Nonostante infatti il finale avesse avverato quasi tutte le profezie dei fan di Game of Thrones, c’era una cosa che nessuno avrebbe potuto prevedere: quanto sarebbe stato deludente.

Ora, in un’intervista col New York Times per pubblicizzare il suo ultimo ruolo nel Cyrano di Joe Wright, l’attore Peter Dinklage, interprete di Tyrion Lannister nella serie, è tornato sulla vicenda con parole che potrebbero far storcere il naso a molti: "Penso che il motivo per cui c'è stato un contraccolpo sul finale sia perché erano arrabbiati con noi per aver rotto con loro. Stavamo andando in onda e non sapevano più cosa fare con le loro domeniche serali. Volevano di più, quindi si sono opposti a questo". Vi avevamo già accennato a questa parte d’intervista di Peter Dinklage su Game of Thrones.

Mancava un pezzo però, dove l’attore si è espresso con parole meno gentili sul finale alternativo preteso dagli spettatori, sconvolti dal fatto che non avevano ottenuto il cliché dell’happy ending, qualcosa che lui ha definito un finale da “pretty white people”, espressione di difficile traduzione che richiama un po’ alla condizione dello spettatore “bianco, bello e privilegiato”. Una cosa alla “E vissero tutti felici e contenti”, insomma.

Queste le parole dell’attore: "Volevano che le 'belle persone bianche' cavalcassero insieme verso il tramonto. A proposito, è finzione. Ci sono dei draghi. Vai avanti. [Ride]. Lo spettacolo sovverte quello che pensi, ed è proprio quello che è piaciuto a me. Sì, si chiamava 'Il Trono di Spade', ma alla fine, l'intero dialogo quando le persone si avvicinavano a me per strada era, 'Chi salirà sul trono?' Non so perché questo fosse il loro punto di partenza, perché lo spettacolo era davvero molto più di questo".

Ambientato trecento anni prima delle vicende narrate nella serie originale, il nuovo spin-off di House of the Dragon racconterà più a fondo la storia di Casa Targaryen, della Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re Viserys, ma anche il fratello del re, il Principe Daemon Targaryen. Insieme a molti altri compongono la corte di Approdo del Re. Voi che aspettative avete? Ditecelo nei commenti!