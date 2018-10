Game of Thrones: Peter Dinklage è felice della fine del suo personaggio.

I fan di Game of Thrones sono in trepidante attesa di sapere che fine faranno i personaggi che li hanno accompagnati per 7 lunghi anni. Tra i più amati dello show troviamo il "folletto" Tyrion Lannister, che nel corso della serie ha avuto un'ottima caratterizzazione e, almeno secondo Peter Dinklage, anche un bel finale.

L'interprete del Primo Cavaliere di Daenerys Targaryen, parlando con Entertainment Tonight alla premiere del suo nuovo film HBO, My Dinner with Hervé, ha fatto i complimenti agli showrunner di Game of Thrones.

"Nel mondo televisivo non ci sono scrittori migliori di Dan Weiss e David Benioff" ha detto Dinklage. "Hanno concluso la serie splendidamente, meglio di come avrei mai potuto immaginare."

Per quanto riguarda Tyrion, l'attore pensa che l'astuto diplomatico amante del vino abbia avuto la fine che merita, anche se non ha voluto rivelare alcun dettaglio a riguardo: "La storia del mio personaggio si conclude magnificamente, che sia tragica o meno."

Se siete preoccupati per il finale della serie, beh, le recenti parole di Sophie Turner non vanno di certo in vostro aiuto. Durante un'intervista, infatti, l'interprete di Sansa Stark ha affermato che molti fan dello show ne saranno soddisfatti, ma anche che molti ne rimarranno delusi. La data di premiere dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è al momento sconosciuta, ma sappiamo che arriverà durante il corso del 2019.