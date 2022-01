Game of Thrones, Peter Dinklage torna sul finale: 'abbiamo offeso molte persone'

Peter Dinklage è tornato nuovamente a parlare del tanto discusso finale di Game of Thrones, andato in onda nel 2019, che ha scatenato una serie infinita di polemiche tra i fan dell’amata serie HBO. In un’intervista ai microfoni del The Times l’attore è tornato sull’argomento.

L’interprete di Tyrion Lannister ha discusso apertamente dell'indignazione e della delusione che circonda ancora l’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, ammettendo che mentre lo spettacolo "ha offeso molte persone", alla fine non era possibile soddisfare le aspettative di tutti.



Dinklage ha detto: “Cercavamo di evitare le chiacchiere, ma era impossibile. Te lo ricordavano quotidianamente i fan. Avevano una profonda conoscenza del mondo di Game of Thrones, ma se qualcuno ama qualcosa ha la sua versione in testa, quindi abbiamo ricevuto critiche in anticipo. Poi, hanno criticato di nuovo perché non volevano che la serie finisse. Alcuni si sono arrabbiati…e abbiamo offeso molte persone".



In una precedente intervista al New York Times, Dinklage ha anche parlato di uno dei suoi momenti preferiti del finale, parole che ci fanno capire meglio il suo punto di vista: "Uno dei miei momenti preferiti è stato quando il drago ha bruciato il trono perché ha in qualche modo ucciso l'intera questione, il che è davvero irriverente e un po' brillante da parte dei creatori dello show”. Di recente Dinkage ha anche ammesso che è stato difficile lasciare Game of Thrones e queste sue parole sul finale mettono un punto alla questione, almeno da parte sua. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!