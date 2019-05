Game of Thrones: Peter Griffin pretendente al trono per un Emmy

L’episodio finale della diciassettesima stagione de I Griffin andrà in onda negli Stati Uniti domenica sera, e ancora una volta affronterà la sfida televisivamente scoraggiante contro uno degli ultimi episodi di Game of Thrones.

E mentre si dà per scontato che il Trono di Spade vincerà la battaglia dell’audience, Peter Griffin prova a sconfiggere il “gigante” della cultura pop in un altro modo.

L'immagine promozionale per la giuria degli Emmy infatti mostra il capofamiglia Griffin (doppiato dal creatore Seth MacFarlane) nei panni di Jon Snow, seduto orgogliosamente sul Trono di Spade, con Brian nei panni del metalupo Spettro. In alto compare una didascalia che recita: "A causa di un errore di stampa, se si desidera votare per Game of Thrones, si prega di barrare la casella Family Guy nella categoria animazione".

Naturalmente, queste due serie sono concorrenti solo nella fascia oraria, non certo nella stessa categoria per gli Emmy. Non è comunque la prima volta che la serie animata della Fox si inventa maliziose spiritosaggini per ingraziarsi la giuria. Negli ultimi anni, infatti, sono stati presi in giro Donald Trump (definito un "idiota millantatore"), Kellyanne Conway e i suoi "fatti alternativi" e lo scandalo hollywoodiano del #MeToo. Nel 2010, l’immagine scelta presentava Peter nei panni della protagonista di Precious, accompagnata dallo slogan "Vota per noi o sei razzista".

Game of Thrones ha vinto tre Emmy come miglior serie drammatica, mentre Family Guy non ha ancora conquistato un Emmy. I Griffin sono stati nominati più volte in due diverse categorie (per programmi di meno di un'ora e per programmi di un'ora o più), e hanno ottenuto una nomination come miglior serie comedy nel 2009. Fu la prima volta che una serie animata ha ottenuto una nomination in quella categoria dai tempi dei Flintstones, nel 1961.

I fans di GOT sono imbestialiti per la scena di Jon e Spettro. HBO trasmetterà il finale di serie di Game of Thrones il 19 maggio. Intanto, Stephen King ha svelato il suo finale ideale per la serie.