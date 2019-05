Game of Thrones, la petizione per riscrivere il finale raggiunge il milione

L'insoddisfazione per l'ultima stagione di Game of Thrones diventa sempre più palpabile: il dissenso sta crescendo in maniera direttamente proporzionale alla popolarità della serie, fino a raggiungere numeri che difficilmente potevano essere preventivati per quella che sembrava essere solo una delle tante petizioni che ogni giorno nascono sul web.

La situazione è, invece, definitivamente sfuggita di mano: il numero di firmatari alla petizione ha cominciato a lievitare, raggiungendo prima le centinaia di migliaia e, nelle ultime ore, addirittura il milione.

Sembra improbabile, naturalmente, che una petizione porti la HBO ad investire tempo e soldi nell'immediato remake di una produzione tanto impegnativa e dispendiosa, così come sarebbe decisamente difficile convincere gli attori a firmare un altro anno di contratto: l'intero cast ha già parlato di quanto sia difficile lasciare la serie, ma tutti avranno ovviamente nuovi progetti da portare avanti. Jacob Anderson (Verme Grigio) si è anche espresso in maniera molto poco lusinghiera sullo scopo della petizione.

Soddisfatti o no, i fan sono comunque in trepidante attesa per questo finale: in molti salteranno il lavoro per guardare l'ultimo episodio in diretta. Questa petizione, dunque, sembra destinata a restare nient'altro che la misura di un'insoddisfazione generale sul finale di una delle serie più popolari di sempre. La HBO, magari, potrà farne tesoro per il futuro.