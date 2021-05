Game of Thrones: ecco quali erano i piani originari per il personaggio di Ian McShane

Forse vi sarà sfuggito, ma Ian McShane è apparso brevemente in Game of Thrones. Purtroppo oggi, il suo cameo viene ricordato per lo più per gli scontri avuti con i fan più irriducibili della serie tratta dai romanzi di George RR. Martin.

McShane è apparso in particolare nell'episodio della sesta stagione di Game of Thrones intitolato "The Broken Man" nei panni di Fratello Ray. L'episodio in questione ha visto il ritorno di Sandor Clegane, salvato proprio dall'organizzazione guidata da questo personaggio, dopo il violento duello con Brienne di Tarth della stagione precedente. Ray, è un ex mercenario trasformatosi in Septon, che aveva deciso di ripudiare qualsiasi forma di violenza, ma alla fine viene impiccato dagli uomini della Fratellanza Senza Vessilli.

Quando McShane è stato originariamente scelto, si pensava che il suo sarebbe diventato un personaggio ricorrente visto anche il suo status di star, ma così non è stato ed è apparso infatti solo in un episodio con un copione relativamente breve. L'attore però prima di prendere parte alle riprese, si era abbandonato ad un clamoroso spoiler su Il Trono di Spade, anticipando non solo la sua morte ma anche il ritorno di uno dei personaggi più amati dello show HBO. Le polemiche che sono seguite a questa fuga di notizie, hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto tra l'attore e i fan di Game of Thrones. McShane ha infatti sottolineato come, troppo spesso, i telespettatori tendano a confondere la serie con la realtà, e vivano le loro giornate nell'attesa di nuovi episodi, senza badare al loro stile di vita.

Beh, come dargli tutti i torti visto l'incredibile clamore suscitato da Game of Thrones.