Game of Thrones: i poster delle precedenti stagioni avevano predetto il finale?

Se già Gwendoline Christie aveva capito il finale di Game of Thrones, adesso possiamo dire che la produzione ci ha sempre fornito alcuni indizi sin dall'inizio. Basta dare uno sguardo attento a un paio di poster.

Come molti utenti hanno segnalato sui social media, il primo e più importante indizio su come gli showrunner di Game of Thrones ci avessero avvertito del finale risiede nel poster della Stagione 1. Lo ricordate? La locandina ritrae Ned Stark sul Trono di Spade, brandendo tra le mani Ghiaccio. Ma non è questo l'aspetto più importante.

Al fianco di Ned, appoggiato sul Trono, c'è un Corvo con tre occhi. Sappiamo bene che l'animale è simbolo dell'entità che insegnerà a Bran il potere dell'onniscenza, facendogli ereditare il ruolo di Corvo con Tre Occhi a partire dalla Stagione 6. Ebbene, se avete visto il finale di Game of Thrones sapete bene che ora è proprio Bran Stark ad essere re dei sette regni.

Il corvo appoggiato sul trono, nella locandina della prima stagione, potrebbe davvero essere stato un indizio su chi davvero avrebbe governato su Westeros alla fine dell'opera. Altro piccolo indizio, anche se meno è importante, è il poster della Stagione 4: l'immagine, come potete vedere dalla copertina in alto, reca il Corvo con Tre Occhi con delle spade al posto delle piume. Che sia stato un altro rimando al collegamento tra Bran e il Trono di Spade? È pur vero che la season 4 di conclude con uno sviluppo importante per Bran, ovvero inizia il suo addestramento con il vecchio Corvo.

Cosa ne pensate? Gli autori avevano davvero già in mente il finale o si tratta di semplici coincidenze?