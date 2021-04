Game of Thrones: ecco tutti potenziali spin-off dell'amatissima serie HBO

Da pochi giorni abbiamo celebrato il decimo anniversario della messa in onda del primo episodio di Game of Thrones ma, l'universo creato dalla penna di George R.R. Martin è in continua espansione. Sono molti infatti, gli spin-off che vedremo nei prossimi anni e noi ve li elencheremo tutti in questo articolo.

HOUSE OF THE DRAGON

La prima serie che vedremo è il sequel House of the Dragon, che entrerà in produzione questa primavera e che dovrebbe debuttare nel 2022. La serie, che ha ricevuto un ordine di 10 episodi dalla HBO nell'ottobre 2019, è basata sul libro di George R.R. Martin Fire & Blood e si svolge 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Assisteremo infatti alla celebre storia degli antenati di Daenerys Targaryen e alla famosissima Danza dei Draghi.

TALES OF DUNK AND EGG

HBO è poi al lavoro su Tales of Dunk and Egg, una produzione basata sull'omonima serie di romanzi, ambientata 90 anni prima di Game of Thrones e dedicata alla storia del cavaliere errante Ser Duncan (il Dunk del titolo) e del suo scudiero Egg, futuro re Aegon V Targaryen.

10.000 SHIPS

Il titolo provvisorio dello spin-off in fase di sviluppo allude alla leggendaria storia di Nymeria, che fugge da Essos con il suo popolo, finendo per sposare Mors Martell. Questa storia ha luogo circa 1.000 anni prima dell'inizio di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, rendendolo il primo progetto sulla linea temporale di Westeros.

THE 9 VOYAGES/SEA SNAKE

Racconterà la storia di Corlys Velaryon, lord dell'omonima casata soprannominato (appunto) “Il Serpente di mare”, che nei suoi molti viaggi acquisì tantissime ricchezze e riuscì a sposare Rhaenys Targaryen e ad essere nominato Primo Cavaliere. Per la serie sarebbe coinvolto lo sceneggiatore Bruno Heller.

FLEA BOTTOM

Questa serie sarà incentrata sui labirintici sobborghi di Approdo del Re. Tra i personaggi coinvolti ci dovrebbero essere molti personaggi conosciuti della originale tra cui Davos Seaworth interpretato da Liam Cunningham, Gendry interpretato da Joe Dempsie, la prostituta Armeca interpretata da Sahara Knite, e il Guardiano della Notte Karl Tanner interpretato da Burn Gorman.