Game of Thrones, il prequel con Naomi Watts non si farà

Brutte notizie per i fan di Game of Thrones (e il cast dello spin-off): HBO ha deciso di non continuare a sviluppare il prequel con Naomi Watts e Jamie Campbell Bower.

Secondo quanto riportato da Deadline, la showrunner della serie al momento conosciuta con il titolo provvisorio di The Long Night, Jane Goldman, starebbe mandando proprio in queste ore delle mail di notifica al cast e alla crew dello spin-off prequel di Game of Thrones per comunicare loro la cattiva nuova.

Il pilot, scritto da Goldman e diretto da S.J. Clarkson, non sarà seguito da altri episodi, a quanto pare anche per via di una lunga post-produzione e, secondo alcune voci, di problemi sorti durante le riprese nell'Irlanda del Nord.

Creato da George R. R. Martin e dalla stessa Goldman, il prequel sarebbe stato ambientato migliaia di anni prima degli eventi della serie madre, e qui in Italia, Sky era già in trattative per i diritti di messa in onda.

Naomi Watts, una delle star dello show, si era precedentemente detta estremamente entusiasta del progetto, e lo stesso Martin ne aveva parlato a lungo, rivelando anche diversi dettagli al riguardo.

È davvero un peccato non poter vedere ciò che avevano in serbo per noi Martin e i protagonisti della serie. Speriamo, almeno, di poterci rifare con gli altri spin-off teoricamente in programma.