Game of Thrones: prime info sul cast dello spin-off A Knight of the Seven Kingdoms

Le voci a proposito di una nuova espansione dell’universo di Game of Thrones, attraverso la realizzazione dello show A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, si fanno sempre più concrete dopo che la direttrice del casting HBO ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un annuncio rivolto alla ricerca di due attori per una nuova serie tv.

Dopo aver parlato del fatto che George R.R.Martin non avesse apprezzato il titolo del nuovo spin off di Game of Thrones, torniamo a parlare della nuova trasposizione per confermare come qualcosa si stia finalmente muovendo in fase di pre-produzione.

Sul proprio profilo del social network di Elon Musk, infatti, Lucy Bevan, ha pubblicato un post per annunciare l’apertura delle selezioni per due ruoli da protagonisti in una prossima serie tv HBO, specificando delle chiare caratteristiche fisiche per i candidati all’audizione.

Le descrizioni dei due attori che si stanno cercando ricordano proprio i due personaggi principali della serie di romanzi di Martin che è stata pubblicata dal 1998 al 2010.

La sinossi del nuovo spin off recita: “Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagano per Westeros… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto e il suo minuscolo scudiero, Egg. In un’epoca in cui la linea Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e impareggiabili amici".

