Game Of Thrones: le prime sei stagioni in Bluray a 54 euro su Amazon

Interessante offerta lanciata da Amazon per il cofanetto esclusivo contenente le prime sei stagioni di Game of Thrones in formato BluRay, nella versione con ben 27 dischi.

Il gigante degli e-commerce, non sappiamo se in occasione del Black Friday o meno, sta offrendo il cofanetto a soli 54 Euro, un prezzo esiguo se si conta che la confezione è in edizione limitata ed esclusiva Amazon, senza contare che in questo modo il prezzo unitario di ogni disco costerebbe soli 2 Euro.

In questo modo, inoltre, gli appassionati potranno finalmente avere anche in formato fisico tutte le puntate andate in onda su HBO e Sky Atlantic, ad eccezione della settima stagione che è stata trasmessa sui canali la scorsa estate e che ci proietta verso le ultime puntate, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero approdare sugli schermi solo nel 2019.

Il cofanetto rappresenta inoltre una simpatica idea regalo per un amico o un familiare appassionato della serie tv basta sui romanzi di George R.R. Martin.