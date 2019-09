Game of Thrones: il primo Night King è soddisfatto del finale del suo personaggio

Nel corso delle otto stagioni di Game of Thrones sono avvenuti diversi recasting e il più famoso è probabilmente quello che riguarda La Montagna Gregor Clegane, interpretato da ben tre attori. La stessa sorte è avvenuta per il Night King, con Richard Brake che ha vestito i panni del villain prima di lasciare il posto a Vladimir Furdik.

Il Night King originale, però, è rimasto legato allo show targato HBO e ha espresso la sua soddisfazione per il finale destinato al personaggio.

"Ho visto la stagione finale", ha dichiarato Brake, che ha aggiunto: "non sapevo cosa sarebbe successo ma ho amato il modo in cui il mio personaggio è morto per mano di Arya, che è il mio personaggio preferito. Non mi ha colto di sorpresa. Ho pensato che si trattasse di uno sviluppo brillante, a dire il vero".

Considerando la popolarità crescente del Re della Notte, che ricordiamo essere soltanto citato nei libri di George Martin, molti sono rimasti sorpresi dalla decisione di Brake di lasciare la serie dopo le due stagioni in cui ha avuto il ruolo. Però, sono sorti altri impegni e l'attore ha preferito concentrarsi su di essi e non mostra particolari rimpianti. "Non sono triste, perché so che non avrei potuto svolgere tutti gli altri lavori che ho fatto". In ogni caso, resta l'orgoglio per aver partecipato ad alcuni momenti importanti dell'arco narrativo del Re degli Estranei. "Sono stato fortunato a prendere parte a uno dei miei episodi preferiti, Hardhome".

Nei giorni scorsi Jacob Anderson è tornato a parlare della stagione conclusiva dello show e ha dichiarato che Jon Snow è stato fortunato nel finale.

Game of Thrones sarà tra i protagonisti dei prossimi Emmy e si è già aggiudicato cinque Creative Arts Emmy, i premi che precedono di qualche giorno l'evento principale. Tre di questi sono stati assegnati proprio all'episodio The Long Night, quello in cui avviene la morte del Night King per mano di Arya.