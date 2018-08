Game of Thrones: primo teaser dell'ottava e ultima stagione!

Il network televisivo statunitense HBO ha pubblicato online un video promozionale per le nuove serie che arriveranno nel corso del 2019, offrendo ai fan un primo sguardo ufficiale ad alcune scene dell'attesissima ottava stagione di Game of Thrones.

Il teaser di HBO, che come al solito potete trovate in calce alla notizia, contiene tanti filmati dalle serie più attese del canale statunitense, e quelli relativi a Il Trono di Spade sono tratti principalmente dalla stagione 7 e quindi precedentemente visti. Ma intorno al minuto 1:10 ci sono anche un paio di inquadrature inedite intorno relative ai nuovi episodi dell'ottava ed ultima stagione: le scene in questione mostrano Jon Snow ricongiungersi con Sansa Stark a Grande Inverno.

L'ultima stagione di Game of Thrones è al centro del marketing HBO, che nel video lancia anche alcune delle nuove produzioni che arriveranno nel corso del 2019, come la seconda stagione di Big Little Lies - che godrà della partecipazione di Meryl Streep - gli ultimi episodi di Veep, Barry e dei progetti inediti come Pod Save America e Camping.

Nel 2018 HBO ha visto interrompersi la sua serie consecutiva di vittorie alle nomination degli Emmy, che andava avanti da quasi due decenni. Quest'anno, per la prima volta, è stata Netflix a ricevere il maggior numero di nomination complessive, ma a giudicare da ciò che si vede nel video pubblicitario a quanto pare HBO sta già meditando la propria vendetta. Oltre a quelle mostrate nel trailer promozionale, infatti, il network lancerà anche Watchmen, di Damon Lindelof, Demimonde di J.J. Abrams, The Nevers di Joss Whedon, The Time Traveller's Wife e Lovecraft Country di Jordan Peele.