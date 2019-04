Game of Thrones: i produttori rivelano quali episodi riguardare in attesa del finale

Dopo la pubblicazione dell'ultimo poster ufficiale di Game of Thrones, l'attesa è ormai alle stelle per l'ottava ed ultima stagione della serie fantasy di HBO.

Per coloro che proprio non sono più bella pelle di tornare a Westeros, il co-produttore Bryan Cogman ha stilato una lista con quali che per lui sono i 21 episodi imprescindibili della serie, le puntate che tutti dovrebbero rivedere prima dell'arrivo dell'ultimo ciclo narrativo il prossimo 14 aprile.

Vediamo quali sono, stagione per stagione:

Stagione uno

Winter Is Coming - episodio 1

episodio 1 The Kingsroad - episodio 2

Baelor - episodio 9

Fire & Blood - episodio 10

Stagione due

What Is Dead May Never Die - episodio 3

The Old Gods And The New - episodio 6

Blackwater - episodio 9

Stagione tre

Walk of Punishment - episodio 3

And Now His Watch Is Ended - episodio 4

Kissed By Fire - episodio 5

The Rains Of Castamere - episodio 9

Stagione quattro

The Laws Of Gods And Men - episodio 6

The Mountain & The Viper - episodio 8

The Children - episodio 10

Stagione cinque

Hardome - episodio 8

Stagione sei

The Door -episodio 5

Battle Of The Bastards - episodio 9

The Winds of Winter - episodio 10

Stagione sette

The Queen's Justice - episodio 3

The Spoils Of War - episodio 4

The Dragon & The Wolf - episodio 7

E voi, quali sono i vostri episodi preferiti della serie? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti!

A margine, vi ricordiamo che l'interprete di Bronn, Jerome Flynn, sarà ospite al Napoli Comicon 2019.