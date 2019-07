Game of Thrones: la produzione del pilot della serie spin-off è conclusa

Dopo la notizia che il pilot dello spin-off di Game of Thrones è stato girato a Gaeta, Casey Bloys, dirigente dell'emittente televisiva HBO, ha confermato che le riprese dell'episodio pilota sono state completate.

La fase successiva sarà quella di post produzione, dove verranno aggiunti dei primi effetti speciali e verranno tagliate le scene considerate superflue. Come sapete non abbiamo ancora molte informazioni riguardo la trama della serie spin-off, in una foto scattata sul set siamo riusciti ad avere la conferma della presenza degli Stark de Il Trono di Spade.

È stato reso noto il cast dello show: tra i protagonisti potremo trovare infatti Naomi Watts, Miranda Richardson, Josh Whitehouse e Naomi Ackie. La regia è stata affidata a S.J. Clarkson, già visto all'opera in serie TV quali Jessica Jones e The Defenders. La sceneggiatura invece è stata scritta da Jane Goldman diventata famosa per il suo lavoro in Kick-Ass e Kingsman, e sarà basata su una storia di George R.R. Martin.

HBO ci fa sapere la trama dello show spin-off di Game of Thrones, di cui non conosciamo ancora il titolo: "Scopriremo i motivi che hanno portato la fine della Grande Età degli Eroi e l'inizio di una misteriosa e oscura era. Solo una cosa è certa: i segreti orripilanti di Westeros, l'origine dei White Walkers, i misteri dell'Oriente e l'inizio delle storie leggendarie sugli Stark... La vera storia sarà molto diversa da quella che conosciamo".