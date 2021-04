Game of Thrones, al via la produzione dello spin-off House of the Dragon: le prime foto!

Prime foto dal set di House of the Dragon, l'atteso spin-off di Game of Thrones. Su Twitter sono comparse le prime immagini che ritraggono Matt Smith e Emma D'Arcy nei ruoli di Daemon Targaryen e della principessa Rhaenyra Targaryen impegnati nelle riprese di una sequenza. Le due foto sono state scattate a Holywell Bay Beach, in Cornovaglia.

Daemon Targaryen mostra una chioma biondo platino e una notevole somiglianza con Viserys Targaryen, fratello di Daenerys (Emilia Clarke) in Game of Thrones. Anche il look di Rhaenyra mostra tutte quelle che sono le caratteristiche della casata Targaryen.

Ideata da George R.R. Martin, insieme a Ryan Condal e Miguel Sapochnik, nella serie tv saranno presenti anche Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys e Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower.



Le riprese sono iniziate da appena due giorni e la conferma è arrivata dalle foto del cast impegnato a leggere il copione.

A metà aprile è stata svelata una grossa new entry nel cast di House of the Dragon, probabilmente uno degli show più attesi della prossima annata televisiva dopo l'enorme successo di Game of Thrones in un decennio di tv, capace di appassionare fan da tutto il mondo.



In futuro molto probabilmente potremmo vedere altre serie legate al mondo di Game of Thrones; si è parlato di A Song of Ice and Fire come possibile nuovo spin-off.

Al momento non ci sono conferme e l'attenzione è tutta su House of the Dragon.