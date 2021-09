Game of Thrones, la profezia di Cersei è incompleta rispetto al libro: ecco cosa manca

Mentre qualcuno ha notato nella serie HBO un Easter Egg de Il Signore degli Anelli, si continua a discutere a due anni di distanza del finale di Game of Thrones. A molti dei fan più accaniti dei romanzi, per esempio, non è piaciuto il modo in cui si compie la profezia di Cersei: manca infatti una parte molto importante.

Nella quinta stagione di Game of Thrones, Maggy la Rana dice a Cersei che sarà regina prima che un'altra prenda il suo posto e butti giù tutto ciò che le è caro, e che avrà tre bambini dai capelli d'oro che moriranno tutti. Le sue previsioni si sono avverate, ma nei romanzi di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco c'è anche qualcos'altro in serbo per il personaggio portato sullo schermo da Lena Headey.

La profezia si conclude infatti con le parole: "Il valonqar avvolgerà le sue mani intorno alla tua pallida gola bianca e ti soffocherà a morte". In Alto Valyriano, il termine valonqar si traduce in "fratello minore", per cui potrebbe valere sia per Tyrion che per Jaime, dal momento che Cersei è nata poco prima di suo fratello gemello.

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Kit Harington ha rifiutato un ruolo da supereroe per interpretare Jon Snow in Game of Thrones. Nel finale si serie, invece, Cersei e Jaime restano schiacciati sotto le macerie dopo il crollo della Fortezza Rossa. I fan che desideravano una morte ancora più cruenta saranno rimasti delusi, ma gli sceneggiatori non hanno voluto che Cersei morisse per mano di suo fratello.