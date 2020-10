Game of Thrones, un progetto italiano per il produttore: nasce la casa di produzione CIAO

Secondo quanto riporta in esclusiva Variety, Vince Gerardis, co-produttore esecutivo di Game of Thrones, sta creando una nuova casa di produzione. C'è molta Italia nel progetto, a cominciare dal nome: si chiamerà infatti CIAO, che sta per Creatività Italiana Americana Organizzata.

La neonata società sarà specializzata nella realizzazione e nella vendita su scala mondiale di prodotti per il cinema e la televisione, basati su proprietà letterarie.

A quanto pare, Vince Gerardis è in trattative con un importante editore italiano, che offrirebbe a CIAO l'accesso a una gran quantità di talenti letterari del nostro Paese. L'obiettivo è quello di "stabilire un modello di business nuovo e interessante, a partire da quello che ho appreso nel corso degli anni come rappresentante degli autori" ha dichiarato il produttore a Variety.

La società, con sede a Roma, si concentrerà sulle opere italiane che hanno il potenziale per sfondare anche all'estero. "Prima l'Italia, ma con una visione globale" ha chiosato Gerardis.

Il produttore, che possiede una casa in Spagna, ha recentemente acquisito la cittadinanza italiana. Proprio questa settimana avrebbe dovuto partecipare al Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), che si tiene a Roma 14 al 18 ottobre, ma ha dovuto rinunciare a causa del picco di contagi che si sta verificando in Europa. Nella giornata di giovedì parteciperà comunque a una tavola rotonda in video conferenza.

