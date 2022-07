Game of Thrones, in che modo proseguirà la storia di Jon Snow?

Più che parlare di spin-off, per lo show da poco annunciato che avrà come protagonista il Jon Snow di Kit Harington possiamo parlare di un vero e proprio sequel di Game of Thrones, visto che sarà ambientato dopo il suo esilio nelle Terre del Nord. Questo renderà cruciale i prossimi sviluppi: ecco le teorie più papabili.

Nonostante il gigantesco giro di vite produttivo cui si stanno sottoponendo gran parte dei franchise di Warner Bors. dopo la fusione con Discovery, quello facente capo a George R.R. Martin sembra essere l’unico che non sta vivendo dei tagli produttivi, probabilmente anche grazie al fatto che dell’elevato numero di spinoff progettati dopo Game of Thrones pochissimi si sono visti dare conferma. HBO sostiene di avere ancora molti spinoff di Game of Thrones in sviluppo e noi abbiamo riassunto i principali di GoT in questa lista. Ma doveva ancora arrivare l’annuncio per quello su Jon Snow, l’unico davvero probabile (assieme ovviamente all’ormai imminente House of the Dragon) nonostante paradossalmente non fosse trapelata alcuna anticipazione in merito.

Tenuto in cantiere per anni, a quanto pare interamente figlio della volontà di Kit Harington – che stando a Emilia Clarke ha sviluppato la storia e trovato addirittura gli showrunner, convincendo poi HBO a prenderlo in considerazione – il sequel de facto su Jon Snow è stata una vera sorpresa. Anche per questo, però, si sa ben poco sulla trama, sulla quale possiamo solo avanzare delle ipotesi alla luce del finale della serie principale. Dopo essersi visto costretto a uccidere l’amata (e zia) Daenerys Targaryen per mettere fine al suo regno di terrore, il così svelato Aegon rischiava la pena di morte, ma il consesso che ha poi eletto il fratellastro Bran come sovrano di Approdo del Re gli ha concesso l’esilio fra i Guardiani della Notte. Arrivato al muro però, Jon ha preso armi e bagagli e si è riunito con gli abitanti del Nord assieme a Tormund.

Ovviamente sarebbe occasione troppo ghiotta per essere ignorata, di approfondire il rapporto fraterno e virile fra questi due orsi emotivi, pur molto diversi. Ma considerato anche l’approccio nostalgico del panorama attuale degli spinoff, potremmo immaginare tutta una serie di flashback che ripercorrano l’arco di Snow all’interno della serie principale, ma soprattutto (più interessante) la sua infanzia e il rapporto con Eddard. Per il resto, si possono solo fare ipotesi vaghe basandosi sui classici escamotage narrativi che potrebbero riguardare un personaggio come Jon. Il suo infatti è il tipico arco del Re predestinato ma ora senza Trono, con la differenza una reale conclusione sotto questo punto di vista ancora non si è data.

Sicuramente Jon è destinato a regnare o quantomeno fare da guida, da qualche parte, grazie al suo schivo carisma da leader, ma di quelli restii ad accettarlo. Potrebbe quindi unire il Nord, ora allietato dal parziale disgelo dopo la morte degli Estranei, nonostante le differenti specie di cui (altra speranza) potremmo fare la conoscenza. In fondo, Jon ha sempre guardato al di là dei pregiudizi nei confronti dei non-umani o considerati tali. Tuttavia sembrerebbe strano, una volta fatto questo, vederlo marciare su Westeros, a meno che un salto temporale iniziale (altra cosa probabile) non ce lo mostri indurito da eventi di cui dovremo poi scoprire l’origine. Piccola possibilità, che la giovanissima democrazia di Westeros non sia pronta dopo l’elezione di Bran e ancora assediata dagli intrighi e che quindi Jon accorra in soccorso, gettando addirittura le basi per un suo ritorno sul Trono.