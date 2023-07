Game of Thrones, a che punto è lo spinoff su Jon Snow? Ma soprattutto esiste davvero?

Il successo di House of the Dragon ha riacceso i riflettori su un universo, quello di Game of Thrones, che sembrava ormai aver completamente perso l'appeal che poteva vantare sui fan di tutto il mondo fino a pochi anni fa: sugli altri spin-off della serie tratta dai libri di Martin, però, le ombre continuano ancora a incombere minacciose.

Prendiamo il sequel incentrato su Jon Snow, ad esempio: lo stesso Kit Harington ha invitato HBO a non perdere troppo tempo ancora, sottolineando (non troppo) ironicamente il fatto che i fan potrebbero iniziare a non riconoscerlo più se dovessero trascorrere ancora troppi anni! Ma a che punto è, effettivamente la produzione della serie?

Al momento ne sappiamo davvero poco, ma le notizie che giungono sono tutt'altro che confortanti: di recente Francesca Orsi di HBO Drama ha confermato che lo show sarebbe nelle fasi iniziali della produzione, e che in realtà non vi sarebbero certezze per quanto riguarda l'effettiva realizzazione della serie.

Insomma, l'intenzione di raccontare le vicende di Jon Snow post-esilio sembra esserci... Ma forse non è poi così ferma! Vedremo, a questo punto, se HBO deciderà di portare avanti il progetto o se preferirà tornare sui propri passi: e voi, cosa preferireste? Fatecelo sapere nei commenti!