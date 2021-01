Game of Thrones: qual era il cachet di Sophie Turner? Ecco quanto ha guadagnato la star

Dopo otto stagioni di grandi successi (e svariate polemiche), Game of Thrones ha trovato la sua conclusione ormai nel 2019, rimanendo comunque il prodotto ancora più popolare targato HBO degli ultimi anni. Tra le speranze per un finale migliore nei libri di George R. R. Martin e i nuovi spin-off, il franchise è sempre sulla cresta dell'onda.

Sicuramente, oltre ad aver giovato a chi l'ha prodotto, Il Trono di Spade ha anche portato diversi soldi nelle casse dei propri attori protagonisti. Abbiamo già visto insieme, per esempio quanto abbia guadagnato Emilia Clarke per Game of Thrones, o anche il patrimonio di Kit Harington dopo la sua partecipazione a GOT. Ma per quanto riguarda gli altri attori? Per esempio, la bella Sophie Turner quanto ha ricevuto per interpretare la parte di Sansa Stark nella serie ideata da David Benioff e Dan Weiss?

Divisione in "fasce"

Dovete sapere che la produzione, o meglio, chi si è occupato dei contratti in GOT, idealmente possiamo dire che avesse diviso in "fasce" il cachet del suo cast. Per esempio, i già citati Emilia Clarke e Kit Harinton, Lena Headey, Peter Dinklage e Nikolaj Coster-Waldau sono gli attori che possiamo considerare in "Fascia A" avendo percepito gli stipendi più alti per le ultime stagioni della serie.

Sophie Turner (insieme alla "sorella" di set Maisie Williams) è immediatamente nella fascia successiva, chiamata idealmente "Fascia B", che quindi è attribuibile a quelli che sono considerati attori importanti e fondamentali, ma non assoluti protagonisti per lo show. Tuttavia, nonostante la distanza dal punto di vista del "ruolo" sia poca, di certo è molto ampia per quanto riguarda il cachet: si passa da 1.1 milioni a episodio per la "Fascia A" ai 210.000 dollari a episodio che hanno guadagnato proprio la Turner e la Williams. Si tratta di una paga più che ottima, ovviamente, ma la differenza rispetto agli attori "protagonisti" è ben evidente.

Un bel patrimonio

In ogni caso, la Turner ha potuto consolarsi con le svariate apparizioni al cinema (di cui l'ultima è nei film X-Men: Dark Phoenix ed Heavy, entrambi del 2019), che l'hanno portata ad avere un patrimonio di circa 8 milioni di dollari.

E ora la palla passa a voi: sapevate quanto ha percepito Sophie Turner per la sua partecipazione in Game of Thrones? Vi piace come attrice?