Game of Thrones: ecco qual è il combattimento più spettacolare della serie

La popolarità di Game of Thrones negli anni è sicuramente indiscutibile. Nonostante l'ottava stagione sia stata criticata sia dal pubblico che da alcuni attori del cast, il fantasy drama targato HBO rimane tra i prodotti più visti e commentati della storia. Il merito del suo successo è dovuto anche ai memorabili combattimenti messi in scena.

Abbiamo già visto insieme chi siano gli attori più pagati del cast di Game of Thrones, ma oggi vogliamo proprio tornare agli epici duelli che abbiamo ammirato durante gli otto archi narrativi della serie ideata da David Benioff e Dan Weiss per ricordarci quale sia stato (a nostro avviso) il migliore. Ricordiamo che si tratta di un'opinione della nostra redazione, e vi invitiamo a commentare per farci sapere il vostro parere a riguardo. Iniziamo.

Menzioni d'onore

Sono davvero tanti gli scontri che abbiamo apprezzato parecchio ne Il Trono di Spade, e sin dalla prima stagione. Che dire, per esempio, del quinto episodio della prima stagione, dal titolo Il Lupo e Il Leone, nel quale abbiamo visto fronteggiarsi nientemeno che Eddard Stark (Sean Bean) e Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)?

Un altro duello notevole è stato quello tra Brienne di Tarth (Gwendoline Christie) e Il Mastino (Rory McCann) durante il decimo episodio della quarta stagione, intitolato I Figli della Foresta, o sempre un altro combattimento spettacolare che ha coinvolto Il Mastino nel cosiddetto "Cleganebowl" insieme al fratello La Montagna (Hafþór Júlíus Björnsson) nel quinto episodio dell'ottava stagione, ovvero Le campane.

Lo scontro migliore

Tuttavia, a nostro parere, per qualità del combattimento, tensione emotiva, rivelazioni incredibili e per tutte le conseguenze a cui ha portato, è impossibile non definire come miglior duello di tutta la serie l'epico scontro tra Oberyn Martell (Pedro Pascal) e La Montagna, nell'ottavo episodio della quarta stagione della serie, dal titolo La Vipera e La Montagna. Una scena che ci ha cambiato la vita, con un finale sconvolgente che non dimenticheremo in fretta. Semplicemente fantastico.

Tramite un nostro interessante approfondimento abbiamo visto gli episodi migliori de Il Trono di Spade con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, che saranno Joel ed Ellie nella nuova serie TV HBO di The Last of Us. Ora però vogliamo sapere la vostra: qual è stato il miglior combattimento a vostro avviso in Game of Thrones? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!