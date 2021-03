Game of Thrones, qual è stato l'episodio più costoso di sempre?

La grandezza di uno show televisivo è anche (ma non solo) misurabile dal budget che è stato speso per produrla. In tal senso, sicuramente Game of Thrones è tra le serie record, con la produzione che, nel corso delle stagioni, ha aumentato costantemente la spesa per fornire uno spettacolo sempre più coinvolgente e grandioso, da lasciare senza fiato.

Abbiamo già visto insieme che fine abbia fatto Stannis Baratheon in Game of Thrones, ma oggi vogliamo parlarvi proprio del lavoro fatto da HBO, e nello specifico, di quale sia stato l'episodio più costoso nella storia de Il Trono di Spade.

Primato scontato?

L'ottava stagione di GOT ha avuto un budget di circa 90 milioni di dollari: una cifra impressionante, considerando il cospicuo numero di puntate (6) rispetto agli altri archi narrativi del prodotto. Se si dividesse quindi dividere la spesa di HBO per gli episodi, otterremo che per ogni puntata siano stati investiti 15 milioni di dollari. Ma le cose non sono così.

In realtà, la stagione più costosa per la produzione è stata la sesta, che ha beneficiato di un investimento di ben 100 milioni di dollari; tuttavia, il più alto numero di episodi (10 in questo caso) non ci permette di trovare la puntata più dispendiosa di tutto lo show, tra quelle della sesta.

Il primato, ovviamente, va al terzo episodio dell'ottava stagione, dal titolo La lunga notte, per cui si calcola siano stati spesi circa 20 milioni di dollari. Una cifra monstre, dovuta al massiccio utilizzo di CGI e alle lunghissime riprese (ci sono volute 11 settimane solo per girare tale puntata). Prima dell'avvento dell'ottava stagione, è stato il nono episodio del sesto arco narrativo, ovvero La battaglia dei bastardi, che impiegò un budget di 11 milioni di dollari.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al particolare provino di Kit Harington per diventare il Jon Snow di Game of Thrones.